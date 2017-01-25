Україна залишилася в другій сотні індексу сприйняття корупції

Україна в індексі сприйняття корупції131-е місце серед 176 досліджених країн.Цю сходинку із показником 29 балів разом з Україною посіли також Казахстан, Непал, Росія, Іран (0 балів – найгірший можливий показник, 100 – найкращий). І хоч у порівнянні з 2015 роком Україна покращила свій рейтинг і отримала на 2 бали більше, ніж у році позаминулому – цього замало для держави, в якій влада називає подолання корупції головним пріоритетом, відзначає українське представництво Transparency International.