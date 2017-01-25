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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Україна залишилася в другій сотні індексу сприйняття корупції

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Опубліковано - 25.01.2017 14:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Україна залишилася в другій сотні індексу сприйняття корупції
Україна залишилася в другій сотні індексу сприйняття корупції
Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила 25 січня свій щорічний звіт щодо рівня сприйняття корупції в різних країнах світу.

Україна в індексі сприйняття корупції посіла 131-е місце серед 176 досліджених країн.

Цю сходинку із показником 29 балів разом з Україною посіли також Казахстан, Непал, Росія, Іран (0 балів – найгірший можливий показник, 100 – найкращий). І хоч у порівнянні з 2015 роком Україна покращила свій рейтинг і отримала на 2 бали більше, ніж у році позаминулому – цього замало для держави, в якій влада називає подолання корупції головним пріоритетом, відзначає українське представництво Transparency International.

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