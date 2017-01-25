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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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ПАРЄ стурбована станом корупції в Україні

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Опубліковано - 25.01.2017 20:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ПАРЄ стурбована станом корупції в Україні
ПАРЄ стурбована станом корупції в Україні
Парламентська асамблея Ради Європи висловила занепокоєння повільними темпами боротьби з корупцією в Україні і закликала владу вжити заходів для зміни ситуації.

"Асамблея стурбована тим, що темп боротьби з корупцією занадто повільний, а конкретні результати - дуже обмежені", - ідеться у резолюції, що була ухвалена 25 січня на сесії асамблеї.

За документ проголосували 106 членів ПАРЄ, проти - 11.
Водночас не була затверджена поправка про те, щоб вимагати від України довиборів у Верховну Раду на непідконтрольних територіях, повідомляє "Європейська правда".

У резолюції, що має назву "Функціонування демократичних інститутів в Україні", відзначаються значні зміни у законодавстві, спрямовані на проведення реформ, які, втім, на думку авторів документа, мали би швидше втілюватися у життя.

"Тривала відсутність помітного і конкретного прогресу в галузі боротьби з корупцією, в тому числі судових переслідувань і обвинувальних вироків, потенційно можуть зменшити результати масштабної реформи органів влади і, зрештою, підірвати довіру суспільства до політичної та судової системи в цілому", - ідеться у резолюції.

ПАРЄ також підтверджує свою заклопотаність тим, що політичні та економічні інтереси представників влади в Україні тісно переплетені між собою і що це негативно впливає на громадську думку і може шкодити боротьбі з корупцією.

У той же час, автори резолюції визнають, що реформи в Україні здійснюються в складній ситуації через "російську агресію на сході України і незаконну анексію Криму".

ПАРЄ також привітала впровадження електронної системи декларування в Україні, але водночас закликала владу забезпечити Національне агентство з питань запобігання корупції необхідними ресурсами для проведення аудиторських перевірок декларацій.

У резолюції міститься заклик до української влади "забезпечити спеціального антикорупційного прокурора достатніми ресурсами для виконання його завдань, включно з відкриттям його представництв у всіх регіонах країни".

У документі також наголошується, що вирішальним для боротьби з корупціонерами в Україні є створення спеціалізованого антикорупційного суду.

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