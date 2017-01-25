ПАРЄ стурбована станом корупції в Україні

"Асамблея стурбована тим, що темп боротьби з корупцією занадто повільний, а конкретні результати - дуже обмежені", - ідеться у резолюції, що була ухвалена 25 січня на сесії асамблеї.За документ проголосували 106 членів ПАРЄ, проти - 11.Водночас не була затверджена поправка про те, щоб вимагати від України довиборів у Верховну Раду на непідконтрольних територіях, повідомляє "Європейська правда".У резолюції, що має назву "Функціонування демократичних інститутів в Україні", відзначаються значні зміни у законодавстві, спрямовані на проведення реформ, які, втім, на думку авторів документа, мали би швидше втілюватися у життя."Тривала відсутність помітного і конкретного прогресу в галузі боротьби з корупцією, в тому числі судових переслідувань і обвинувальних вироків, потенційно можуть зменшити результати масштабної реформи органів влади і, зрештою, підірвати довіру суспільства до політичної та судової системи в цілому", - ідеться у резолюції.ПАРЄ також підтверджує свою заклопотаність тим, що політичні та економічні інтереси представників влади в Україні тісно переплетені між собою і що це негативно впливає на громадську думку і може шкодити боротьбі з корупцією.У той же час, автори резолюції визнають, що реформи в Україні здійснюються в складній ситуації через "російську агресію на сході України і незаконну анексію Криму".ПАРЄ також привітала впровадження електронної системи декларування в Україні, але водночас закликала владу забезпечити Національне агентство з питань запобігання корупції необхідними ресурсами для проведення аудиторських перевірок декларацій.У резолюції міститься заклик до української влади "забезпечити спеціального антикорупційного прокурора достатніми ресурсами для виконання його завдань, включно з відкриттям його представництв у всіх регіонах країни".У документі також наголошується, що вирішальним для боротьби з корупціонерами в Україні є створення спеціалізованого антикорупційного суду.