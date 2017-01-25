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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Новини

Ситуация на фронті: російські бойовики повернули реактивні системи залпового вогню

Війна з Росією (АТО) 122 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 25.01.2017 23:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: російські бойовики повернули реактивні системи залпового вогню
Ситуация на фронті: російські бойовики повернули реактивні системи залпового вогню
Окупанти продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському - зі 122 міліметрової артилерії, 120 міліметрових мінометів вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогоні вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника.

На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Оріховому та Новозванівці.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів – по Авдіївці та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Близько 15.00 російсько-окупаційні війська, використовуючи реактивні системи залпового вогню, обстріляли населений пункт Красногорівка. 4 снаряди потрапили безпосередньо по місту і один неподалік.

Станом на 17 годину відбувся 21 обстріл. Одного нашого військового поранено.

Минулої доби на Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль. По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. З 82 міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому – зі 120 міліметрових мінометів обстріляли Невельське, з 82 міліметрових мінометів Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом, за минулу добу відбулося 55 обстрілів. Одного нашого військового поранено.



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