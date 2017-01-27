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Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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Завтра Трамп і Путін обговорюватимуть послаблення санкцій

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Опубліковано - 27.01.2017 17:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Завтра Трамп і Путін обговорюватимуть послаблення санкцій
Завтра Трамп і Путін обговорюватимуть послаблення санкцій
Радник президента США Келлиэнн Конвей повідомила, що санкції відносно Росії будуть обговорюватися під час майбутнього телефонної розмови між Дональдом Трампом і президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це вона заявила в четвер у ефірі американського телеканалу Fox News.

"Все це знаходиться в процесі розгляду", - сказала вона, відповідаючи на питання журналіста.

При цьому у Twitter протрамповский телеканал Fox News написав, коментуючі це повідомлення, що під час переговорів двох лідерів буде обговорюватися саме послаблення санкцій проти РФ.

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