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- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

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Ситуація на фронті загострилася

Війна з Росією (АТО) 131 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.01.2017 13:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуація на фронті загострилася
Ситуація на фронті загострилася
Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли з усього наявного в них озброєння по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 Град, окупанти випустили 20 снарядів у напрямку наших позицій в районі Талаківки. Застосовувавши реактивну систему Град “П”, артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, загарбники вели вогонь по Водяному. 122 міліметрова артилерія обстрілювала і Лебединське. Також з мінометів різних калібрів – Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вів БТР та БМП противника.

На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти двічі намагалися штурмувати наші позиції, та, понісши втрати, змушені були відступати. Протягом дня вони продовжили обстріли з мінометів різних калібрів по Верхньоторецькому, Авдіївці, Опитному, Луганському, Зайцевому та Кам’янці. Танки вели вогонь по Новгородському та Пісках.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів та гранатометів обстрілювали Новоолександрівку, Троїцьке, Попасну, Новозванівку.

За минулу добу зафіксовано 56 обстрілів. На жаль, 5 наших військових загинуло, 9 – поранено і 4 травмовано.

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