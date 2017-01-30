У Кремлі сподіваються на скору зустріч Путіна з Трампом
Він додав, що під час телефонної розмови 28 січня президенти не обговорювали питання санкцій, запроваджених США проти Росії, але додав, що сподівається на «оперативне» опрацювання цього питання.
У Кремлі ввечері 28 січня назвали телефонну розмову Трампа і Путіна такою, що «пройшла в позитивному і діловому ключі». Щодо тем розмови, то, за повідомленням, йшлося про «актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова».
«Порушено також основні аспекти кризи в Україні. Домовлено налагодити партнерську співпрацю за всіма цими та іншими напрямами», – йшлося в повідомленні.
У Білому домі розмову назвали «істотним початком поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією, які потребують виправлення».