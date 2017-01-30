У Кремлі сподіваються на скору зустріч Путіна з Трампом

Він додав, що під час телефонної розмови 28 січня президенти не обговорювали питання санкцій, запроваджених США проти Росії, але додав, що сподівається на «оперативне» опрацювання цього питання.У Кремлі ввечері 28 січня назвали телефонну розмову Трампа і Путіна такою, що «пройшла в позитивному і діловому ключі». Щодо тем розмови, то, за повідомленням, йшлося про «актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова».«Порушено також основні аспекти кризи в Україні. Домовлено налагодити партнерську співпрацю за всіма цими та іншими напрямами», – йшлося в повідомленні.У Білому домі розмову назвали «істотним початком поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Росією, які потребують виправлення».