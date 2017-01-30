Меркель і Порошенко обговорять “дорожню карту” для Донбасу

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила занепокоєння через загострення ситуації на Донбасі та "фактичну відсутність режиму припинення вогню". Про це вона заявила на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу в понеділок, 30 січня, в Берліні."За останні години ми знову довідалися, що режиму припинення вогню фактично не існує, що знову гинуть солдати", - відзначила глава німецького уряду. При цьому канцлерка ФРН наголосила на важливості імплементації мінських угод, "навіть якщо шлях до цього тяжкий".Порошенко, своєю чергою, додав, що через посилення боїв під Авдіївкою, за його даними, напередодні загинуло п’ять українських солдатів, ще двоє - зранку понеділка. Він анонсував обговорення з Меркель розробки "дорожньої карти" для врегулювання конфлікту на Донбасі, про яку сторони домовилися на зустрічі "нормандської четвірки" у листопаді 2016 року.Президент України також заявив про необхідність "вмотивувати" російську сторону до виконання мінських угод, у першу чергу - їхнього безпекового компонента.Порошенко наголосив, що за відсутності відповідних кроків Москви необхідно зберегти, а, можливо, й посилити санкції Євросоюзу проти Росії. Глава держави також закликав Німеччину бути лідером, "який здатен об’єднати Європу для протистояння тим викликам, які зараз існують". Одним із них він назвав "гібридну пропаганду Кремля".Однією з тем переговорів Меркель та Порошенка стануть економічні питання. Президент України заявив, що перед цим провів зустріч із представниками німецького бізнесу, які розповіли йому про пожвавлення торгівлі з Україною. Крім того, Порошенко запросив німецьких інвесторів взяти участь у приватизаційних конкурсах, які пройдуть цього року в Україні.Український президент також оголосив, що лідери країн обговорять остаточну ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом і запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України. Порушать політики й питання, пов’язані з газопроводами в обхід України "Північний потік-2" та OPAL.