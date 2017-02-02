Ситуація на фронті: російські бойовики атакують, попри втрати

Про це повідомляє прес-центр АТО.Загарбниками було здійснено декілька спроб атакувати захисників України, та зазнавши численних втрат, вони щоразу змушені були відступати. Попри домовленості, увечері злочинці знову обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки. З артилерії різних калібрів вели вогонь по Верхньоторецькому.На Маріупольському напрямку окупанти з РСЗВ БМ-21 Град та 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Водяному. По Красногорівці – танк, 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети, гранатомети та стрілецька зброя. Зі 122 міліметрової артилерії, мінометів, обстріляли Гранітне, Богданівку та Широкине. По Мар’їнці та Чермалику вогонь вели міномети різних калібрів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новотроїцькому, Новомихайлівці та Новогригорівці.На Луганському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії окупанти обстріляли Кримське та Врубівку. З мінометів – Катеринівку, Новозванівку, Троїцьке та Попасну, а з стрілецької зброї – Кримське.Загалом зафіксовано 67 обстрілів.На жаль, двоє наших військових загинули, десять – поранено та четверо – травмовано.