Ситуация на фронті: слова Путіна спростували російські “Гради”

Тут впродовж всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському та Пісках – міномети та БМП противника.Про це повідомив прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град “П”. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки вогонь вів снайпер.На Луганському напрямку – з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку.Загалом за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших хлопців загинуло, дев’ять – поранено.