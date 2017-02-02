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Ситуация на фронті: слова Путіна спростували російські “Гради”

Війна з Росією (АТО) 182 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.02.2017 22:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

Ситуация на фронті: слова Путіна спростували російські “Гради”
Ситуация на фронті: слова Путіна спростували російські “Гради”
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 “Град” в районі Авдіївки.

Тут впродовж всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети, гранатомети та стрілецька зброя. По Луганському та Пісках – міномети та БМП противника.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного вогонь вела реактивна система Град “П”. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку – з мінометів обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї - Новозванівку.

Загалом за день зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших хлопців загинуло, дев’ять – поранено.

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