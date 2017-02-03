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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Санкції проти Росії зберігатимуться до повернення Криму Україні

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Опубліковано - 3.02.2017 12:54 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі
Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі
Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції».

Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ситуація на сході України.

Гейлі висловила жаль з приводу того, що на своєму першому засіданні змушена, як і її попередники, виступати з осудом дій Росії. Представник США також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.

Засідання Ради Безпеки ООН було скликане з ініціативи України у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

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