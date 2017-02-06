ЄС готовий ще більше підтримувати “нормандський формат”

Європейський Союз і далі підтримує роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні в понеділок, 6 лютого, на прес-конференції після проведення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ. "Разом з усіма міністрами (держав-членів ЄС. - Ред.) ми ще раз підтвердили (...) нашу готовність ще більше супроводжувати та підтримувати роботу наших колег у "нормандському форматі", - зауважила вона.Керівниця зовнішньополітичного відомства ЄС також наголосила, що Євросоюз і надалі висловлюється за цілковите виконання мінських домовленостей та подальше проведення програми реформ в Україні. Утім, однією з запорук успішного втілення цих реформ лишається, на думку Могеріні, покращення ситуації з безпекою в країні. На тлі цього вона зазначила, що загострення ситуації, яке спостерігалося останніми днями на Донбасі, "дуже непокоїло" Брюссель.14 держав-членів ЄС, у тому числі Великобританія, Швеція та Данія закликали у спільній заяві підтримати Київ, повідомляє інформагенція Reuters. Ця підтримка, на їхній погляд, має включати надання українським громадянам безвізового режиму та ратифікацію угоди про асоціацію.Водночас, на думку міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона, санкції проти Росії слід зберегти. "Не має жодних підстав для пом’якшення санкцій", - зазначив британський міністр.Федеріка Могеріні теж запевнила, що ЄС ніколи не визнає анексії Росією Криму. "Не можу сказати, яке до цього ставлення в адміністрації США, але я можу сказати, що європейці й надалі дотримуються цієї позиції", - наголосила вона.