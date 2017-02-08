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“Нормандська четвірка” збереться наступного тижня обговорити війну в Україні

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Опубліковано - 8.02.2017 17:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Нормандська четвірка” збереться наступного тижня обговорити війну в Україні
“Нормандська четвірка” збереться наступного тижня обговорити війну в Україні
Переговори міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” щодо перемир’я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня у Бонні, повідомив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.

Уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер (Gernot Erler) у середу, 8 лютого, в ефірі радіо Deutschlandfunk заявив, що наступного тижня у Бонні можуть відбутися переговори щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі.

За його словами, цю тему буде обговорено на переговорах міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Росія, Україна, Франція, ФРН), яка відбудеться в рамках зустрічі Великої двадцятки у Бонні.

Укладені два роки тому мінські домовленості залишаються цілком прийнятними, проте, на жаль, бракує волі для їх виконання, вважає Ерлер. Поточну ситуацію на Донбасі Ерлер назвав "гнітючою", нагадавши, що мінські угоди були підписані ще два роки тому, але досі не вдалося досягти того, щоби гармати мовчали, а усі 13 пунктів угод були виконані. "Натомість бойові дії постійно спалахують з новою силою і завершуються взаємними звинуваченнями сторін", - наголосив Ерлер. Особливого прогресу, на думку політика, немає і в питанні вироблення нової "дорожньої карти", щодо якої існує принципова домовленість між сторонами, і яка має конкретизувати процес виконання кожного із 13 пунктів мінських угод. "Але й тут досі не вдалося досягти прориву", - констатував посадовець і додав, що українській та російській стороні бракує політичної волі на найвищому рівні задля повного виконання підписаних ними ж домовленостей.

"Це як рефлекс - щоразу, як загострюється ситуація, відновлюється політичний процес, і політичні радники від кожної зі сторін знову збираються у "нормандському форматі". Наступним кроком стає те, що зустрічаються міністри закордонних справ, а зрештою може відбутися зустріч між трьома президентами та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель. Ми вже не раз були свідками цього механізму", - зазначив Ерлер у розмові з Deutschlandfunk.

Він визнав і те, що з приходом нового президента США Дональда Трампа, у Києві відчувають певне занепокоєння, не знаючи, чого тепер чекати від Вашингтона, але сподіваються на продовження західних санкцій проти Росії. За оцінками Ерлера, у ЄС консенсус щодо продовження санкцій і надалі зберігається.

Як відомо, ситуація на Донбасі різко загострилася у січні 2017 року, за останні 10 днів у районі конфлікту загинули понад 30 осіб.

6 лютого верховна представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз і далі підтримує роботу в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі. "Разом з усіма міністрами (держав-членів ЄС - Ред.) ми ще раз підтвердили (...) нашу готовність ще більше супроводжувати та підтримувати роботу наших колег у "нормандському форматі", - зауважила вона.

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