У Берліні не побачили у вислові посла жодних суперечностей
Про це у середу заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу у Німеччині.
"Звичайно, такі регіональні вибори, за умовами Мінських угод, тільки тоді можуть бути проведені, коли обидві сторони досягнуть розуміння щодо їхніх модальностей", - сказав дипломат.
Він не бачить протиріччя у словах посла ФРН в Україні Ернста Райхеля, сказаних ним напередодні в одному з інтерв’ю, й офіційною позицією Берліна. "Ні в якому разі це не суперечить нашій позиції: наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути Україні суверенітет над усією її територією.. На це спрямовані й Мінські домовленості", - зазначив представник МЗС, додавши, що процес регіональних виборів - важливий крок щодо відновлення демократії й верховенства права у цій частині України. При цьому він підкреслив, що за Угодами, відновлення контролю над кордоном має стати завершенням процесу, що складається з 13 пунктів.
"Хочу ще раз підкреслити, що ніхто, включаючи нашого посла в Києві, не має ані найменших сумнівів у тому, хто кінець кінцем несе відповідальність за розв’язування цього конфлікту.. Ніхто в уряді не сумнівається, що для сепаратистів на Донбасі існує логістична, фінансова й військова допомога з Росії", - заявив Шефер. На прохання прокоментувати слова Райхеля про наявність російських військ на Донбасі, він сказав, що "не може стверджувати, що такі регулярні війська є на займаних сепаратистами територіях".
Дипломат запевнив, що федеральний уряд у цілому, включаючи канцлера, міністра закордонних справ, а також посла в Україні направляють свої зусилля на те, щоб домогтися заспокоєння конфлікту й виконання Мінських домовленостей 2015 року, під якими підписалися й президенти України та Росії. "Це наша політична мета і мотив для нас у Києві, Берліні, на зустрічах Нормандської четвірки", - сказав Шефер.
Як повідомлялося раніше,