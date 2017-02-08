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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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У Берліні не побачили у вислові посла жодних суперечностей

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Опубліковано - 8.02.2017 20:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Берліні не побачили у вислові посла жодних суперечностей
У Берліні не побачили у вислові посла жодних суперечностей
Офіційний Берлін вважає, що вибори на сході України можуть відбутися тоді, коли про їхню модальність зможуть домовитися Київ і Москва.

Про це у середу заявив офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу у Німеччині.

"Звичайно, такі регіональні вибори, за умовами Мінських угод, тільки тоді можуть бути проведені, коли обидві сторони досягнуть розуміння щодо їхніх модальностей", - сказав дипломат.

Він не бачить протиріччя у словах посла ФРН в Україні Ернста Райхеля, сказаних ним напередодні в одному з інтерв’ю, й офіційною позицією Берліна. "Ні в якому разі це не суперечить нашій позиції: наші зусилля спрямовані на те, щоб повернути Україні суверенітет над усією її територією.. На це спрямовані й Мінські домовленості", - зазначив представник МЗС, додавши, що процес регіональних виборів - важливий крок щодо відновлення демократії й верховенства права у цій частині України. При цьому він підкреслив, що за Угодами, відновлення контролю над кордоном має стати завершенням процесу, що складається з 13 пунктів.

"Хочу ще раз підкреслити, що ніхто, включаючи нашого посла в Києві, не має ані найменших сумнівів у тому, хто кінець кінцем несе відповідальність за розв’язування цього конфлікту.. Ніхто в уряді не сумнівається, що для сепаратистів на Донбасі існує логістична, фінансова й військова допомога з Росії", - заявив Шефер. На прохання прокоментувати слова Райхеля про наявність російських військ на Донбасі, він сказав, що "не може стверджувати, що такі регулярні війська є на займаних сепаратистами територіях".

Дипломат запевнив, що федеральний уряд у цілому, включаючи канцлера, міністра закордонних справ, а також посла в Україні направляють свої зусилля на те, щоб домогтися заспокоєння конфлікту й виконання Мінських домовленостей 2015 року, під якими підписалися й президенти України та Росії. "Це наша політична мета і мотив для нас у Києві, Берліні, на зустрічах Нормандської четвірки", - сказав Шефер.

Як повідомлялося раніше, сказані послом ФРН в Україні Ернстом Райхелем в інтерв’ю ЗМІ слова про те, що "необов’язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міській адміністрації буде вивішено український прапор" викликали бурю обурення в Україні. Посла було викликано у МЗС України для дачі пояснень. Частина депутатів Верховної Ради також чекає роз’яснень і закликали бойкотувати прийом у посольстві ФРН з приводу 25-ї річниці відкриття німецького диппредставництва в Києві.

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