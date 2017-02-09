Проведення виборів на окупованій території за присутності іноземних військ є неможливим

Про це повідомила прес-служба Президента України.«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо та абсолютно неможливим», - сказав Глава держави, відповідаючи на запитання щодо нещодавньоїНадзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.Президент наголосив, що не можна порівнювати окупацію сходу України російською армією і ситуацію в НДР. «Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі з російською базою в Севастополі - ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів», - підкреслив Порошенко.Президент вкотре наголосив, що незаконний референдум в Криму, який проводився за присутності десятків тисяч військ РФ, не відповідає законодавству і є неприйнятним. «Так само неможливим ми вважаємо проведення виборів за присутності військ. Однією з умов є безпековий компонент, який є в середині «дорожньої карти» із врегулювання ситуації з російською агресією. І виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою», - підкреслив Президент.Глава держави також засудив дії депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка біля посольства Німеччини в Україні. «Разом з тим є абсолютно неприйнятною подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію політичної сили», - зазначив Президент.