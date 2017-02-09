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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Проведення виборів на окупованій території за присутності іноземних військ є неможливим

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Опубліковано - 9.02.2017 20:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

Проведення виборів на окупованій території за присутності іноземних військ є неможливим
Проведення виборів на окупованій території за присутності іноземних військ є неможливим
Президент Петро Порошенко під час спілкування з представниками ЗМІ наголосив, що проведення виборів на території України, які окуповані іноземними військами, є неможливим і неприйнятним.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

«Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо та абсолютно неможливим», - сказав Глава держави, відповідаючи на запитання щодо нещодавньої заяви Надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.

Президент наголосив, що не можна порівнювати окупацію сходу України російською армією і ситуацію в НДР. «Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі з російською базою в Севастополі - ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів», - підкреслив Порошенко.

Президент вкотре наголосив, що незаконний референдум в Криму, який проводився за присутності десятків тисяч військ РФ, не відповідає законодавству і є неприйнятним. «Так само неможливим ми вважаємо проведення виборів за присутності військ. Однією з умов є безпековий компонент, який є в середині «дорожньої карти» із врегулювання ситуації з російською агресією. І виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою», - підкреслив Президент.

Глава держави також засудив дії депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка біля посольства Німеччини в Україні. «Разом з тим є абсолютно неприйнятною подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію політичної сили», - зазначив Президент.

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