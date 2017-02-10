Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після беззаперечного прогресу у їх безпековій частині

Про це повідомила прес-служба Президента України.«Вибори під російськими дулами і з їхньою (російською – ред.) солдатнею навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятними і неможливими діями», - підкреслив Петро Порошенко під час виступу на церемонії вручення пожежних автомобілів підрозділам ДСНС в області.Президент підкреслив, що таку позицію поділяють і партнери України, про що вони заявили під час «спонтанної дискусії, яка виникла останніми днями». З цією ж позицією Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на наступному тижні поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн Нормандської четвірки, повідомив Порошенко.Глава держави в черговий раз наголосив – Україна дотримувалась і буде дотримуватися Мінських угод та робитиме все можливе задля деескалації ситуації до повного припинення вогню. «Наразі на шляху до миру та відновлення територіальної цілісності такий підхід є абсолютно безальтернативним», - сказав він.Порошенко закликав не вірити тим, хто будує свою політичну кар’єру на «огульній критиці Мінських угод». Адже саме завдяки цим угодам Україна отримала час і можливість для зміцнення армії.Президент назвав неправдивою інформацію щодо заборони українським військовим відповідати на обстріли бойовиків. «Не вірте нібито нашим заборонено стріляти у відповідь. Коли є реальна потреба, коли немає альтернативи, коли немає іншого виходу всі необхідні накази вже надійшли і бездоганно виконуються. І під Авдіївкою це було доведено», - сказав Порошенко.Водночас, Глава держави підкреслив, що відповідальність за загострення ситуації виключно на бойовиках і країні-окупантові. «Я категорично відкидаю будь-які спроби покласти відповідальність за загострення на фронті на Україну. Чи навіть є така підступна тактика Москви розділити її між Москвою та Києвом. Ми не дозволимо цього зробити», - наголосив він.«Наші дії поза всяким сумнівом носять характер вимушеної оборони. Вони були лише ліками від тих агресивних припадків, які траплялися з боку російсько-терористичних угрупувань», - також підкреслив Порошенко.Президент зазначив також, що Україна може довести всі факти щодо ініціаторів обстрілів, адже має записи перехоплених переговорів бойовиків, також у розпорядженні наших партнерів з НАТО є супутникові знімки, де чітко зафіксовані факти обстрілів.