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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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РФ таємно розгорнула нові крилаті ракети, порушивши договір із США

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Опубліковано - 14.02.2017 23:09 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Пускова установка комплексу «Рельеф», оснащеного ракетами SSC-X-8
Пускова установка комплексу «Рельеф», оснащеного ракетами SSC-X-8
Порушивши умови російсько-американського договору від 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, Росія таємно розгорнула нові крилаті ракети.

Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на власні джерела в Білому домі.

В результаті Росія тепер має два батальйони заборонених крилатих ракет. Один з них до цих пір знаходиться на випробувальному полігоні Капустін Яр на південному сході країни. Це відомий ще за часів Радянського Союзу полігон, де випробовують балістичні ракети.

За даними джерела у Вашингтоні, інший ракетний полігон Росія розмістила в грудні минулого року. Про його місцезнаходження не повідомляється. Імовірно, йдеться про ракети SSC-X-8.

Адміністрація колишнього президента США Барака Обами наполягала на тому, що подібні дії Москви порушують двосторонній договір.

Нагадаємо, в травні 2016 року НАТО прийняло рішення розмістити чотири додаткових батальйони в Польщі та країнах Балтії в рамках стратегії стримування Росії. Генсек Альянсу Йенс Столтенберг уточнив, що до червня поточного року нові батальйони НАТО почнуть виконувати свої функції.

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