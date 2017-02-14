РФ таємно розгорнула нові крилаті ракети, порушивши договір із США

Пускова установка комплексу «Рельеф», оснащеного ракетами SSC-X-8

Про це повідомило видання, посилаючись на власні джерела в Білому домі.В результаті Росія тепер має два батальйони заборонених крилатих ракет. Один з них до цих пір знаходиться на випробувальному полігоні Капустін Яр на південному сході країни. Це відомий ще за часів Радянського Союзу полігон, де випробовують балістичні ракети.За даними джерела у Вашингтоні, інший ракетний полігон Росія розмістила в грудні минулого року. Про його місцезнаходження не повідомляється. Імовірно, йдеться про ракети SSC-X-8.Адміністрація колишнього президента США Барака Обами наполягала на тому, що подібні дії Москви порушують двосторонній договір.Нагадаємо, в травні 2016 року НАТО прийняло рішення розмістити чотири додаткових батальйони в Польщі та країнах Балтії в рамках стратегії стримування Росії. Генсек Альянсу Йенс Столтенберг уточнив, що до червня поточного року нові батальйони НАТО почнуть виконувати свої функції.