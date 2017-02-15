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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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НАТО залишається основою для США і Заходу

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Опубліковано - 15.02.2017 18:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністр оборони США Джеймс Маттіс
Міністр оборони США Джеймс Маттіс
Міністр оборони США Джеймс Маттіс заявляє, що НАТО «залишається фундаментальною основою для США і всієї трансатлантичної спільноти».

Про це Маттіс заявив 15 лютого у Брюсселі, перед зустріччю міністрів оборони НАТО, яка для нього є першою після того, як 27 січня він вступив на посаду.

«Як заявляв президент Трамп, він чітко підтримує НАТО», – наголосив Джеймс Маттіс.

Міністр оборони США додав також, що у Вашингтоні очікують, що країни-члени альянсу збільшать свої видатки на оборону.

Перед початком дводенної зустрічі 15 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що зустріч «підтвердить неминучу важливість трансатлантичних зв’язків», і закликав переконати Сполучені Штати, що витрати на оборону будуть збільшуватися.

Союзники також домагаються гарантії прихильності США НАТО після того, як президент США Дональд Трамп назвав альянс «застарілим» і пригрозив позбавити його підтримки США, якщо держави не будуть нарощувати свої витрати на оборону.

Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО, які не підтримують свої витрати на оборону на рівні двох відсотків від їхнього валового внутрішнього продукту (ВВП) і закликав справедливо розділити тягар військових витрат.

Столтенберґ сказав, що «витрати на оборону були головною темою» двох його телефонних розмов із президентом США Дональдом Трампом.

У 2014 році, коли Росія захопила Крим і почала надавати військову підтримку сепаратистам на сході України, керівники НАТО зобов’язалися зупинити скорочення витрат на оборону і рухатися у напрямку підняття своїх військових бюджетів до двох відсотків ВВП протягом десяти років.

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