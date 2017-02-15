Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду.«Ми зібрали уряд для того, щоб прийняти рішення про запровадження надзвичайних заходів у енергетичній системі нашої країни», - сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.Тобто, цим рішенням міністри дали згоду на перегляд графіку роботи промислових підприємств і початок віялових відключень в години пікових навантажень у семи областях України - Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській.Як наголосив раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик, якщо не вжити зараз цих заходів, то вже через два тижні Україна стикнеться з проблемою неможливості покриття пікових навантажень енергосистеми.Як повідомлялося раніше, 13 лютого учасники засідання Антикризового енергетичного штабу розглянули доцільність запровадження в українській енергетиці надзвичайного стану. Причина – зменшення запасів вугілля, постачання якого з окупованого Донбасу блокують активісти.Внаслідок блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а залізнична галузь зазнала збитків у сумі 53,5 млн грн.З 10 лютого 2017 року заблоковано дільницю Фенольна - Кривий Торець, рух нею повністю припинений. Сторонні особи захопили електровоз і встановили контроль над ним та привели його в дію. Блокувальники відсторонили локомотивну бригаду в неробочу кабіну локомотива та не допускають залізничників до виконання своїх обов’язків.2 лютого був заблокований перегін Курдюмівка - Бахмут-2. Найперша ділянка, Шипилове-Світланове, була заблокована 25 січня 2017 року.