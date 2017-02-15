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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці

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Опубліковано - 15.02.2017 20:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (6)

Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці
Уряд запровадив надзвичайний стан в енергетиці
Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження про тимчасове впровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

Таке рішення було прийняте на позачерговому засіданні уряду.

«Ми зібрали уряд для того, щоб прийняти рішення про запровадження надзвичайних заходів у енергетичній системі нашої країни», - сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Тобто, цим рішенням міністри дали згоду на перегляд графіку роботи промислових підприємств і початок віялових відключень в години пікових навантажень у семи областях України - Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській та Черкаській.

Як наголосив раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик, якщо не вжити зараз цих заходів, то вже через два тижні Україна стикнеться з проблемою неможливості покриття пікових навантажень енергосистеми.

Як повідомлялося раніше, 13 лютого учасники засідання Антикризового енергетичного штабу розглянули доцільність запровадження в українській енергетиці надзвичайного стану. Причина – зменшення запасів вугілля, постачання якого з окупованого Донбасу блокують активісти.

Внаслідок блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а залізнична галузь зазнала збитків у сумі 53,5 млн грн.

З 10 лютого 2017 року заблоковано дільницю Фенольна - Кривий Торець, рух нею повністю припинений. Сторонні особи захопили електровоз і встановили контроль над ним та привели його в дію. Блокувальники відсторонили локомотивну бригаду в неробочу кабіну локомотива та не допускають залізничників до виконання своїх обов’язків.

2 лютого був заблокований перегін Курдюмівка - Бахмут-2. Найперша ділянка, Шипилове-Світланове, була заблокована 25 січня 2017 року.

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