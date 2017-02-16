Ситуація на фронті: російські бойовики зменшили активність

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.На Луганському напрямку – з мінометів та гранатометів окупанти – Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачевого.