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Ситуація на фронті: російські бойовики зменшили активність

Війна з Росією (АТО) 112 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 16.02.2017 14:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські бойовики зменшили активність
Ситуація на фронті: російські бойовики зменшили активність
Минулої доби зафіксовано 49 обстрілів. На жаль, один наш військовий загинув, троє поранено і один травмований.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

На Луганському напрямку – з мінометів та гранатометів окупанти – Кримське, Новоолександрівку та Новозванівку. Снайпер бойовиків вів вогонь по наших позиціях поблизу Лобачевого.

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