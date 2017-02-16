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У Кремлі лякають народ міфічними «українськими диверсантами», як перед війною у Чечні

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Опубліковано - 16.02.2017 16:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі лякають народ міфічними «українськими диверсантами», як перед війною у Чечні
У Кремлі лякають народ міфічними «українськими диверсантами», як перед війною у Чечні
Президент Росії Владімір Путін заявляє, що влада України готує диверсії та теракти в Росії.

«Ми бачимо серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна: зірвати Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми й робить ставку на силове вирішення», – сказав він на засіданні колегії Федеральної служби безпеки.

«Відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі й у Росії. Нас це не може не турбувати», – додав Путін.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала, проте напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

Після анексії Росією Криму від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Від «Аратти»: можна було б сприймати цей спіч Путіна, черговий прийом пропаганди. Якби не збіг певних факторів. А саме:

1. Провал російського тактичного наступу на Донбасі;

2. Жорстка позиція США і ЄС щодо санкцій;

3. Наближення виборів президента РФ.

Пам’ятаєте, у недалекому минулому, перед президентськими виборами, почали вибухати житлові будинки. І чекісти миттєво на руїнах знаходили «чеченський слід».Бо була каральна війна проти бунтівної Чечні. І вибори, разом з вибухами, закінчилися обранням Путіна...

Агресія РФ проти України триває.

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