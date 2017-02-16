У Кремлі лякають народ міфічними «українськими диверсантами», як перед війною у Чечні

«Ми бачимо серйозне загострення ситуації на південному сході України останнім часом. Мета цього загострення очевидна: зірвати Мінські угоди. Сьогоднішня влада в Україні явно не готова до мирного вирішення цієї складної проблеми й робить ставку на силове вирішення», – сказав він на засіданні колегії Федеральної служби безпеки.«Відкрито говорить і про організацію диверсійно-терористичної, підривної роботи, в тому числі й у Росії. Нас це не може не турбувати», – додав Путін.Українська сторона наразі цих заяв не коментувала, проте напередодні у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.Після анексії Росією Криму від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.можна було б сприймати цей спіч Путіна, черговий прийом пропаганди. Якби не збіг певних факторів. А саме:1. Провал російського тактичного наступу на Донбасі;2. Жорстка позиція США і ЄС щодо санкцій;3. Наближення виборів президента РФ.Пам’ятаєте, у недалекому минулому, перед президентськими виборами, почали вибухати житлові будинки. І чекісти миттєво на руїнах знаходили «чеченський слід».Бо була каральна війна проти бунтівної Чечні. І вибори, разом з вибухами, закінчилися обранням Путіна...Агресія РФ проти України триває.