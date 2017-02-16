НАТО посилить присутність своїх сил в Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс прийняв рішення посилити присутність своїх сил в Чорному морі, але вона буде мати оборонний характер. "Ми збільшуватимемо присутність в Чорному морі, але це буде оборонна присутність, і вона в жодному разі не буде спрямована на провокації конфліктів або на зростання напруженості - це один з елементів в збільшенні оборонної сили НАТО", - повідомив він на прес-конференції в Брюсселі у четвер, 16 лютого.Також він повідомив, що Альянс 16 лютого схвалив новий план кіберзахисту. "Сьогодні ми схвалили оновлений план кіберзахисту і план дій з використання кіберпростору в якості оперативного середовища", - зазначив Столтенберг, додавши, що "кібербезпека - це ще один важливий пріоритет для НАТО"."Ми вже посилили захист наших мереж, створили групи швидкого реагування на кіберінциденти і допомагаємо союзникам зміцнювати кіберзахист", - наголосив Столтенберг.Також генсек НАТО повідомив, що буде зустрічатися з президентом України Петром Порошенком під час Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки, яка відбудеться у столиці Баварії 17-19 лютого.Столтенберг нагадав про свої регулярні зустрічі і телефонні розмови з Порошенком та іншими українськими керівниками. "Минулого тижня прем’єр-міністр України був в НАТО, брав участь у засіданні Північноатлантичної ради. У нас дуже щільний політичний діалог з різними політичними керівниками України - з президентом, з урядом, і НАТО надає, як і раніше, практичну і політичну підтримку Україні", - зазначив він. "Україна - наш партнер, і ми високо цінуємо партнерство з нею", - заявив генсек НАТО.Нагадаємо, НАТО наразі реалізує власну стратегію з посилення свого східного флангу на тлі загрози з боку Росії. Зокрема, НАТО планує розмістити на ротаційній основі чотири багатонаціональні батальйони у країнах Балтії та Польщі загальною чисельністю чотири тисячі солдатів. У лютому 2017 року військовослужбовці США у рамках здійснення цієї стратегії НАТО прибули до Польщі та Румунії.