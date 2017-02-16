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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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НАТО посилить присутність своїх сил в Чорному морі

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Опубліковано - 16.02.2017 17:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

НАТО посилить присутність своїх сил в Чорному морі
НАТО посилить присутність своїх сил в Чорному морі
Посилення присутності НАТО у Чорному морі носитиме оборонний характер, наголосив генсек організації Єнс Столтенберг. Він також повідомив про схвалення Альянсом нового плану кіберзахисту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс прийняв рішення посилити присутність своїх сил в Чорному морі, але вона буде мати оборонний характер. "Ми збільшуватимемо присутність в Чорному морі, але це буде оборонна присутність, і вона в жодному разі не буде спрямована на провокації конфліктів або на зростання напруженості - це один з елементів в збільшенні оборонної сили НАТО", - повідомив він на прес-конференції в Брюсселі у четвер, 16 лютого.

Новий план кіберзахисту

Також він повідомив, що Альянс 16 лютого схвалив новий план кіберзахисту. "Сьогодні ми схвалили оновлений план кіберзахисту і план дій з використання кіберпростору в якості оперативного середовища", - зазначив Столтенберг, додавши, що "кібербезпека - це ще один важливий пріоритет для НАТО".

"Ми вже посилили захист наших мереж, створили групи швидкого реагування на кіберінциденти і допомагаємо союзникам зміцнювати кіберзахист", - наголосив Столтенберг.

Співпраця з Києвом

Також генсек НАТО повідомив, що буде зустрічатися з президентом України Петром Порошенком під час Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки, яка відбудеться у столиці Баварії 17-19 лютого.

Столтенберг нагадав про свої регулярні зустрічі і телефонні розмови з Порошенком та іншими українськими керівниками. "Минулого тижня прем’єр-міністр України був в НАТО, брав участь у засіданні Північноатлантичної ради. У нас дуже щільний політичний діалог з різними політичними керівниками України - з президентом, з урядом, і НАТО надає, як і раніше, практичну і політичну підтримку Україні", - зазначив він. "Україна - наш партнер, і ми високо цінуємо партнерство з нею", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, НАТО наразі реалізує власну стратегію з посилення свого східного флангу на тлі загрози з боку Росії. Зокрема, НАТО планує розмістити на ротаційній основі чотири багатонаціональні батальйони у країнах Балтії та Польщі загальною чисельністю чотири тисячі солдатів. У лютому 2017 року військовослужбовці США у рамках здійснення цієї стратегії НАТО прибули до Польщі та Румунії.

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