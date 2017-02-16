На засіданні РНБО України було ухвалене рішення щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці
Про це повідомив після засідання Ради заступник Секретаря РНБО України Олександр Литвиненко.
«За результатами обговорення звернено увагу Кабінету Міністрів України на невиконання рішень РНБО України 2014-2015 років, якими доручалося, зокрема, затвердити Енергетичну стратегію України, забезпечити диверсифікацію джерел постачання вугілля в Україну та організувати реконструкцію енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей для забезпечення застосування ними вугілля газових марок вітчизняного видобутку. Уряду доручено у повному обсязі забезпечити невідкладну реалізацію цих завдань», - сказав він.
Заступник Секретаря РНБО України також зазначив, що Кабінетові Міністрів України «доручено вивчити об’єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та вдосконалити механізми державного регулювання діяльності у цій сфері, а також поінформувати населення про результати цієї роботи».
Литвиненко наголосив, що особливу увагу Уряду та органів сектору безпеки і оборони було звернено на посилення контролю за переміщенням товарів і вантажів в районі проведення АТО в Донецькій та Луганській областях та жорсткого обмеження переліку таких товарів.
За словами заступника Секретаря РНБО України, «силовому блоку доручено забезпечити належну охорону об’єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування».
Правоохоронці, за словами Литвиненка, мають також «невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов’язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об’єктів критичної інфраструктури».