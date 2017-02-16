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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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На засіданні РНБО України було ухвалене рішення щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці

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Опубліковано - 16.02.2017 22:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

На засіданні РНБО України було ухвалене рішення щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці
На засіданні РНБО України було ухвалене рішення щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в четвер ухвалила збалансоване рішення щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці та посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив після засідання Ради заступник Секретаря РНБО України Олександр Литвиненко.

«За результатами обговорення звернено увагу Кабінету Міністрів України на невиконання рішень РНБО України 2014-2015 років, якими доручалося, зокрема, затвердити Енергетичну стратегію України, забезпечити диверсифікацію джерел постачання вугілля в Україну та організувати реконструкцію енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей для забезпечення застосування ними вугілля газових марок вітчизняного видобутку. Уряду доручено у повному обсязі забезпечити невідкладну реалізацію цих завдань», - сказав він.

Заступник Секретаря РНБО України також зазначив, що Кабінетові Міністрів України «доручено вивчити об’єктивність, економічну та соціальну обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги та вдосконалити механізми державного регулювання діяльності у цій сфері, а також поінформувати населення про результати цієї роботи».

Литвиненко наголосив, що особливу увагу Уряду та органів сектору безпеки і оборони було звернено на посилення контролю за переміщенням товарів і вантажів в районі проведення АТО в Донецькій та Луганській областях та жорсткого обмеження переліку таких товарів.

За словами заступника Секретаря РНБО України, «силовому блоку доручено забезпечити належну охорону об’єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування».

Правоохоронці, за словами Литвиненка, мають також «невідкладно активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов’язаних з ними підривних елементів та диверсійно-розвідувальних груп ускладнити функціонування об’єктів критичної інфраструктури».

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