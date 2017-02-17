Ситуация на фронті: обстрілів побільшало

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер. По позиціях в районі Авдіївки – танк.На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве, Новозвавнівку, Станицю Луганську та Новоолександрівку.На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине та Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР та БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.Загалом зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, десять – поранено.