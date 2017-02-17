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Ситуация на фронті: обстрілів побільшало

Війна з Росією (АТО) 90 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 17.02.2017 15:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуация на фронті: обстрілів побільшало
Ситуация на фронті: обстрілів побільшало
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках, у тому числі з забороненого Мінськими домовленостям озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів вони обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер. По позиціях в районі Авдіївки – танк.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Кримське. З гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве, Новозвавнівку, Станицю Луганську та Новоолександрівку.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине та Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Новотроїцьке, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БТР та БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку.

Загалом зафіксовано 66 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, десять – поранено.


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