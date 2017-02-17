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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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РНБО просить Нацбанк розробити механізм блокування платіжних систем суб’єктів держави-агресора

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Опубліковано - 17.02.2017 20:02 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

РНБО просить Нацбанк розробити механізм блокування платіжних систем суб’єктів держави-агресора
РНБО просить Нацбанк розробити механізм блокування платіжних систем суб’єктів держави-агресора
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) рекомендувала Національному банку України (НБУ) у місячний термін розробити правовий механізм блокування електронних платіжних систем суб’єктів держави-агресора.

Відповідна рекомендація міститься у рішенні РНБО від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та невідкладні заходи щодо їх нейтралізації", текст якого оприлюднено на веб-сайті відомства.

Окрім того, Рада нацбезпеки просить у тримісячний строк підготувати пропозиції щодо удосконалення вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування, зважаючи на актуальні кіберзагрози.

Нагдаємо, президент України Петро Порошенко 13 лютого ввів в дію рішення РНБО про заходи нейтралізації кіберзагроз.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2016 року сайт Міносвіти атакували хакери. Раніше невідомі зламали сайти Державної казначейської служби, Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України. Згодом від кібератаки постраждав сайт Міністерства оборони. 15 грудня відбулася хакерська атака на сайт Укрзалізниці, 16 грудня зазнав атаки сайт Міністерства інфраструктури.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що за потужними кібератаками, які відбувались останнім часом, стоять кіберзлочинці з РФ.

На початку лютого, Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm презентувало документальний фільм про визначні операції у 2016 році Українського кіберальянсу (UCA) - об’єднання українських IT-активістів, які опікувалися захистом України в інформаційному та кіберпросторі.

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