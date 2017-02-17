РНБО просить Нацбанк розробити механізм блокування платіжних систем суб’єктів держави-агресора

Відповідна рекомендація міститься у рішенні РНБО від 29 грудня 2016 року "Про загрози кібербезпеки держави та невідкладні заходи щодо їх нейтралізації", текст якого оприлюднено навідомства.Окрім того, Рада нацбезпеки просить у тримісячний строк підготувати пропозиції щодо удосконалення вимог до захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах банків та інших фінансових установ, системах дистанційного банківського обслуговування, зважаючи на актуальні кіберзагрози.Нагдаємо, президент України Петро Порошенко 13 лютого ввів в дію рішення РНБО про заходи нейтралізації кіберзагроз.Як повідомлялося раніше, у грудні 2016 року сайт Міносвіти атакували хакери. Раніше невідомі зламали сайти Державної казначейської служби, Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України. Згодом від кібератаки постраждав сайт Міністерства оборони. 15 грудня відбулася хакерська атака на сайт Укрзалізниці, 16 грудня зазнав атаки сайт Міністерства інфраструктури.Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що за потужними кібератаками, які відбувались останнім часом, стоять кіберзлочинці з РФ.На початку лютого, Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm презентувало документальний фільм про визначні операції у 2016 році Українського кіберальянсу (UCA) - об’єднання українських IT-активістів, які опікувалися захистом України в інформаційному та кіберпросторі.