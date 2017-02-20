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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Ситуація на фронті: ознак припинення вогню - немає

Війна з Росією (АТО) 68 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.02.2017 16:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: ознак припинення вогню - немає
Ситуація на фронті: ознак припинення вогню - немає
Минулої доби зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один – загинув.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному, а по Авдіївці – снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське.



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