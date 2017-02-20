Ситуація на фронті: ознак припинення вогню - немає
Про це повідомив прес-центр АТО.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному, а по Авдіївці – снайпер.
На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.
На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське.