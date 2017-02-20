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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Росія має відповідати за свої дії в Україні

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Опубліковано - 20.02.2017 17:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Віце-президент США Майк Пенс
Віце-президент США Майк Пенс
Представник адміністрації США, віце-президент Майк Пенс заявляє про відповідальність Росії за її дії в Україні та висуває вимогу до обох сторін дотримуватися призначеного на сьогодні початку режиму тиші.

«Після зусиль Росії силою змінювати кордони, ми будемо продовжувати наші зусилля в Польщі та державах Балтії шляхом реалізації ініціативи посилення там присутності НАТО. Щодо України, то Сполучені Штати продовжуватимуть домагатися того, щоб Росія була відповідальною за ситуацію в Україні, та вимагати від неї, щоб, згідно з Мінськими угодами, вона розпочала деескалацію насилля в східній Україні», – заявив у Брюсселі після зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском віце-президент США Майк Пенс.

Він також закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню та запевнив, що «ЄС та США мають залишатися міцними й твердими у захисті суверенітету й територіальної цілісності європейських націй».

«Ми закликаємо обидві сторони притримуватися режиму припинення вогню, початок якого був призначений на сьогодні. Задля миру та життя невинних людей ми надіємося та молимося, щоб цей режим тиші дотримувався», – додав представник адміністрації США.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів і невиконанні Мінських угод. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Щодо Мінських домовленостей Москва заявляє, що є лише гарантом їх виконання, але не стороною і не має ніяких зобов’язань за ними.

Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли продовжуються, а сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушенні режиму тиші.

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