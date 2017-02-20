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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Визнання Росією документів “ДНР” та “ЛНР” - неприйнятне

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Опубліковано - 20.02.2017 18:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Визнання Росією документів “ДНР” та “ЛНР” - неприйнятне
Визнання Росією документів “ДНР” та “ЛНР” - неприйнятне
Рішення Москви визнати видані у так званих “ДНР” та “ЛНР” документи є “неприйнятним” та суперечить мінським домовленостям, заявили в Берліні.

Визнання Росією виданих "органами влади" самопроголошених утворень на Донбасі документів та паспортів є "неприйнятним".

Про це в понеділок, 20 лютого, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. "Визнання документів, які дають право на виїзд за кордон, виданих самопроголошеними так званими "Луганською народною республікою" та "Донецькою народною республікою", підриває (територіальну. - Ред.) цілісність України", - сказав офіційний представник німецького уряду, слова якого наводить інформагенція AFP.

На думку Зайберта, такий крок "прямо суперечить тому, про що ми домовилися в Мінську, тож він є неприйнятним".
Нагадаємо, РФ визнала чинність паспортів, реєстраційних номерів автомобілів та інших документів, виданих самозваним керівництвом окремих районів Донецької та Луганської області. Офіційний Київ, своєю чергою, різко засудив такі дії Москви. Дипломати США також вказали на те, що такий крок прямо суперечить цілям "Мінська".

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