Визнання Росією документів “ДНР” та “ЛНР” - неприйнятне

Визнання Росією виданих "органами влади" самопроголошених утворень на Донбасі документів та паспортів є "неприйнятним".Про це в понеділок, 20 лютого, заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт. "Визнання документів, які дають право на виїзд за кордон, виданих самопроголошеними так званими "Луганською народною республікою" та "Донецькою народною республікою", підриває (територіальну. - Ред.) цілісність України", - сказав офіційний представник німецького уряду, слова якого наводить інформагенція AFP.На думку Зайберта, такий крок "прямо суперечить тому, про що ми домовилися в Мінську, тож він є неприйнятним".Нагадаємо, РФ визнала чинність паспортів, реєстраційних номерів автомобілів та інших документів, виданих самозваним керівництвом окремих районів Донецької та Луганської області. Офіційний Київ, своєю чергою, різко засудив такі дії Москви. Дипломати США також вказали на те, що такий крок прямо суперечить цілям "Мінська".