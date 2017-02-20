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РФ планує закупити турбіни для ТЕС у Криму

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 5 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 20.02.2017 20:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

РФ планує закупити турбіни для ТЕС у Криму
РФ планує закупити турбіни для ТЕС у Криму
Росія планує укласти контракт з Іраном, щоб закупити газові турбіни для електростанцій Криму в обхід санкцій.

Про це заявив глава російської державної корпорації "Ростех", що відповідає за проект, Сєргєй Чемезов, передає Reuters.

"Так, у нас є проблеми з турбінами, оскільки Німеччина та деякі європейські країни заборонили поставки до Криму. Ми ведемо переговори з Іраном, вони виробляють схожі турбіни", - сказав Чемезов.

Зокрема, Росія наразі будує дві електростанції загальною потужністю 940 мегават в окупованому Криму. Перша черга станцій повинна бути введена наприкінці 2017 року, друга - в 2018 році.

Зазначається, що контракт з Іраном планується підписати найближчим часом, поки сторони не зійшлися в ціні.

Як повідомлялося раніше, агентство Reuters повідомляло, що турбіни німецької компанії Siemens можуть бути встановлені на електростанціях в анексованому Криму, попри чинні щодо півострова європейські та американські санкції.

Проте німецька компанія Siemens заборонила використовувати електротурбіни в окупованому Криму.

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