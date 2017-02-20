РФ планує закупити турбіни для ТЕС у Криму

Про це заявив глава російської державної корпорації "Ростех", що відповідає за проект, Сєргєй Чемезов, передає Reuters."Так, у нас є проблеми з турбінами, оскільки Німеччина та деякі європейські країни заборонили поставки до Криму. Ми ведемо переговори з Іраном, вони виробляють схожі турбіни", - сказав Чемезов.Зокрема, Росія наразі будує дві електростанції загальною потужністю 940 мегават в окупованому Криму. Перша черга станцій повинна бути введена наприкінці 2017 року, друга - в 2018 році.Зазначається, що контракт з Іраном планується підписати найближчим часом, поки сторони не зійшлися в ціні.Як повідомлялося раніше, агентство Reuters повідомляло, що турбіни німецької компанії Siemens можуть бути встановлені на електростанціях в анексованому Криму, попри чинні щодо півострова європейські та американські санкції.Проте німецька компанія Siemens заборонила використовувати електротурбіни в окупованому Криму.