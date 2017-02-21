Ситуация на фронті в черговий раз показала,чого варті домовленості з Кремлем

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляно Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам’янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганьському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.Загалом зафіксовано 74 обстріли. Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.Як повідомлялося раніше, наприкінці минулого тижня очільники МЗС країн "нормандської четвірки" домовилися про припинення вогню по всьому фронту на Донбасі з 20 лютого. До того - аналогічні домовленості були досягнуті у Мінську.