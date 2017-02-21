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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Ситуация на фронті в черговий раз показала,чого варті домовленості з Кремлем

Війна з Росією (АТО) 86 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.02.2017 14:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті в черговий раз показала,чого варті домовленості з Кремлем
Ситуация на фронті в черговий раз показала,чого варті домовленості з Кремлем
На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120 міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляно Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На Донецькому напрямку – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам’янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганьському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.

На Луганському напрямку – з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.

Загалом зафіксовано 74 обстріли. Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.

Як повідомлялося раніше, наприкінці минулого тижня очільники МЗС країн "нормандської четвірки" домовилися про припинення вогню по всьому фронту на Донбасі з 20 лютого. До того - аналогічні домовленості були досягнуті у Мінську.

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