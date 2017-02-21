Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

21 лютого 2017, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

“Фантом” озброїли ракетами

Захист держави 96 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 21.02.2017 16:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Фантом” озброїли ракетами
“Фантом” озброїли ракетами
“Спецтехноекспорт”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, представив нову модифікацію безпілотного тактичного багатоцільового транспортного засобу “Фантом” на виставці IDEX-2017.

Про це повідомила прес-служба “Укроборонпрому”.

Розробники інтегрували у “Фантом” протитанковий ракетний комплекс “Бар’єр”. З таким озброєнням малопомітний та мобільний “Фантом” здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. Окрім цього, “Фантом” укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування “Фантому”, що проводилися зі встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки.

Гібридний двигун з повним приводом, незалежною підвіскою та гідравлічною гальмівною системою забезпечують “Фантому” високі ходові характеристики, у тому числі на піску. Зв’язок між центром керування та “Фантомом” забезпечується засобами захищеного радіоканалу радіусом дії до 10 км або ж через оптоволоконний кабель довжиною до 5 км.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Захист держави»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Ніколи нічого не замишляйте проти Росії, тому що на кожну вашу хитрість вона відповість своєю непередбачуваною дурістю ”
Отто фон Бісмарк

 
Подорожуйте Україною комфортно і без обмежень!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.