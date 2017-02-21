“Фантом” озброїли ракетами

Про це повідомила прес-служба “Укроборонпрому”.Розробники інтегрували у “Фантом” протитанковий ракетний комплекс “Бар’єр”. З таким озброєнням малопомітний та мобільний “Фантом” здатен вражати важко та легко броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. Окрім цього, “Фантом” укомплектований стабілізованою поворотною платформою для різних видів озброєнь. Вогневі випробування “Фантому”, що проводилися зі встановленим кулеметом калібру 12,7 мм, підтвердили високу ефективність нової розробки.Гібридний двигун з повним приводом, незалежною підвіскою та гідравлічною гальмівною системою забезпечують “Фантому” високі ходові характеристики, у тому числі на піску. Зв’язок між центром керування та “Фантомом” забезпечується засобами захищеного радіоканалу радіусом дії до 10 км або ж через оптоволоконний кабель довжиною до 5 км.