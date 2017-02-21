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Що вони курять? Лаврову примарилося міжнародне визнання маріонеток з ОРДЛО

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Опубліковано - 21.02.2017 17:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Що вони курять? Лаврову примарилося міжнародне визнання маріонеток з ОРДЛО
Що вони курять? Лаврову примарилося міжнародне визнання маріонеток з ОРДЛО
Росія буде допомагати облаштовувати життя на непідконтрольних Києву територіях на Сході України, заявив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров під час прес-конференції у Москві разом із шведською колегою Маргот Вальстрьом.

Таким чином він пояснює указ російського президента, що легалізує в Росії документи, видані на підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» територіях.

Лавров зазначив, що цей указ «продиктований гуманітарними міркуваннями, він створює умови для реалізації прав і свобод людини».

Що ж до визнання таким чином Росією лідерів згаданих угруповань, то, на думку Лаврова, їх на міжнародному рівні вже визнали, підписавши Мінські домовленості, схвалені Радбезом ООН.

«Вони визнані як одна зі сторін конфлікту, і у цій ролі працюють над виконанням Мінських домовленостей, і звісно, за відсутності прогресу – головною мірою з вини української влади – не турбуватися про те, як організувати життя на цій території, вони просто не мають права. І ми будемо їм у цьому всіляко допомагати», – заявив міністр закордонних справ Росії.

18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

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