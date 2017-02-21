У Відні затримали Фірташа

Українського олігарха Дмитра Фірташа затримали у Відні у вівторок, 21 лютого. Затримання відбулося невдовзі після того, як австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США.Про це Deutsche Welle повідомили у прокуратурі Відня. Речниця прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов’язане з рішенням суду і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.Раніше у вівторок вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Своїм вердиктом суд задовольнив апеляцію прокуратури на рішення Земельного суду Відня від 30 квітня 2015 року. Суд першої інстанції відмовив тоді в екстрадиції, посилаючись на неможливість виключити політичну складову у запиті США. Питання, чи винний Фірташ у корупції, австрійським судом не розглядалося. Головним аргументом захисту олігарха був його вплив на українського політика Віталія Кличка.