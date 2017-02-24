ФБР відмовилося спростувати контакти людей Трампа зі спецслужбами РФ

Про це спецслужбу раніше попросив голова апарату Білого Дому Райнс Прібус, пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому Домі.Матеріал від 14 лютого про контакти адміністрації Трампа з російський розвідкою був побудований на твердженнях анонімних джерел із ФБР.За даними газети, американська розвідка перехопила розмови представників штабу Трампа з високопоставленими представниками російської розвідки і російськими чиновниками.Причому контакти нібито були перехоплені приблизно в той час, коли розвідка збирала докази про причетність російських хакерів до злому серверів Демократичної партії США.Як повідомляють корпорація CNN і агентство AP, Прібус звернувся до ФБР з проханням про публічне спростування, після того як в бюро йому заявили про те, що не вважають статтю New York Times достовірною.19 лютого Райнс Прібус в ефірі NBC заявив, що у відповідь на його запит у ФБР повідомили, що в статті наводиться недостовірна інформація."Я говорив із вищими чинами розвідки, і вони запевняють мене, що ця стаття - величезне перебільшення, повне помилок, і абсолютна неправда", - сказав пан Прібус.У самому ФБР цю інформацію не коментують і, судячи з усього, спростовувати статтю справді не збираються.Як зазначають джерела, у ФБР могли відмовитися робити заяву за інформацією про контакти штабу Трампа з Росією, бо перевіряють ці дані.