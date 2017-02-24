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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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ФБР відмовилося спростувати контакти людей Трампа зі спецслужбами РФ

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Опубліковано - 24.02.2017 14:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ФБР відмовилося спростувати контакти людей Трампа зі спецслужбами РФ
ФБР відмовилося спростувати контакти людей Трампа зі спецслужбами РФ
У ФБР відмовляються спростовувати статтю New York Times про контакти команди Дональда Трампа з російськими спецслужбами.

Про це спецслужбу раніше попросив голова апарату Білого Дому Райнс Прібус, пишуть західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому Домі.

Матеріал від 14 лютого про контакти адміністрації Трампа з російський розвідкою був побудований на твердженнях анонімних джерел із ФБР.

За даними газети, американська розвідка перехопила розмови представників штабу Трампа з високопоставленими представниками російської розвідки і російськими чиновниками.

Причому контакти нібито були перехоплені приблизно в той час, коли розвідка збирала докази про причетність російських хакерів до злому серверів Демократичної партії США.

Як повідомляють корпорація CNN і агентство AP, Прібус звернувся до ФБР з проханням про публічне спростування, після того як в бюро йому заявили про те, що не вважають статтю New York Times достовірною.

19 лютого Райнс Прібус в ефірі NBC заявив, що у відповідь на його запит у ФБР повідомили, що в статті наводиться недостовірна інформація.

"Я говорив із вищими чинами розвідки, і вони запевняють мене, що ця стаття - величезне перебільшення, повне помилок, і абсолютна неправда", - сказав пан Прібус.

У самому ФБР цю інформацію не коментують і, судячи з усього, спростовувати статтю справді не збираються.

Як зазначають джерела, у ФБР могли відмовитися робити заяву за інформацією про контакти штабу Трампа з Росією, бо перевіряють ці дані.

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