Російські бойовики свідомо руйнують об’єкти критичної інфраструктури
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Дві доби поспіль Донецька фільтрувальна станція знаходиться в зоні найсильніших обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. За цей період об’єкти підприємства зазнали значних пошкоджень. Тут зазначають, що зафіксовано влучання в склад хлору, резервуари чистої води. Кілька разів міни розривались біля адміністративно-побутового корпусу та будівлі фільтрів.
У таких умовах забезпечувати роботу Донецької фільтрувальної станції складно, адже персонал станції практично не покидає бомбосховища. Відтак, керівництво ДФС прийняло рішення про евакуацію персоналу і зупинку Донецької фільтрувальної станції.
За інформацією представників військово-цивільної адміністрації Авдіївки, зараз міський резервуар заповнений. Питна вода подається населенню в штатному режимі. У місцевому каналізаційному господарстві стежать за ситуацією на фільтрувальної станції і готові до будь-якого розвитку подій.
Відзначимо, ДФС частково забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку і Верхньоторецьке, що знаходяться на підконтрольній Україні території. Також станція подає воду й до окупованого бойовиками Донецьку, Ясинуватої, селищ Василівка та Спартак.