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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Російські бойовики свідомо руйнують об’єкти критичної інфраструктури

Війна з Росією (АТО) 101 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.02.2017 20:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські бойовики свідомо руйнують об’єкти критичної інфраструктури
Російські бойовики свідомо руйнують об’єкти критичної інфраструктури
Донецька фільтрувальна станція припинила роботу, але вода населенню Авдіївки подається в штатному режимі.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Дві доби поспіль Донецька фільтрувальна станція знаходиться в зоні найсильніших обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. За цей період об’єкти підприємства зазнали значних пошкоджень. Тут зазначають, що зафіксовано влучання в склад хлору, резервуари чистої води. Кілька разів міни розривались біля адміністративно-побутового корпусу та будівлі фільтрів.

У таких умовах забезпечувати роботу Донецької фільтрувальної станції складно, адже персонал станції практично не покидає бомбосховища. Відтак, керівництво ДФС прийняло рішення про евакуацію персоналу і зупинку Донецької фільтрувальної станції.

За інформацією представників військово-цивільної адміністрації Авдіївки, зараз міський резервуар заповнений. Питна вода подається населенню в штатному режимі. У місцевому каналізаційному господарстві стежать за ситуацією на фільтрувальної станції і готові до будь-якого розвитку подій.

Відзначимо, ДФС частково забезпечує водою Авдіївку, Красногорівку і Верхньоторецьке, що знаходяться на підконтрольній Україні території. Також станція подає воду й до окупованого бойовиками Донецьку, Ясинуватої, селищ Василівка та Спартак.

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