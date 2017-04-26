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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Ситуация на фронті: кількість обстрілів знову збільшується

Війна з Росією (АТО) 198 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.04.2017 13:30 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: кількість обстрілів знову збільшується
Ситуация на фронті: кількість обстрілів знову збільшується
Ситуація в районі проведення АТО загострилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм, озброєння БТР, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав наші опорні пункти поблизу Пісків. 120-міліметрові міномети застосував в районі Опитного та Луганського. По захисниках Авдіївки та Кам’янки бив з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях шахти «Бутівка» відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по наших воїнах в районі Троїцького та Зайцевого, а позиції під Новгородським обстріляв з кулеметів та зенітної установки ЗУ-23-2. Озброєння БМП ворог застосував поруч Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки та Новгородського активно діяли снайпери противника.

На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог вів вогонь по наших позиціях під Новотроїцьким. Морських піхотинців поруч Водяного та Гнутового накривав вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а проти захисників Мар’їнки застосував 82-міліметрові міномети. По опорних пунктах у районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч Широкиного та Павлополя – з гранатометів та стрілецької зброї. Проти морських піхотинців під Водяним та Широкиним ворог застосував також озброєння БМП. Під Новотроїцьким активність проявляли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, вогнем артилерійських систем калібру 122-мм, зенітних установок ЗУ-23-2, озброєння БТР та протитанкових гранатометів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали наші опорні пункти поблизу Новоолександрівки. Міномети калібру 82-мм противник застосував у районі населеного пункту Жовте, а з гранатометів різних систем обстріляв наші позиції поблизу Кримського та Попасної. З великокаліберних кулеметів та озброєння БТР ворог гатив по захисниках Новозванівки.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу троє українських захисників загинули, ще четверо – отримали поранення.

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