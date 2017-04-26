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Спецслужби Франції підтвердили використання Асадом хімічної зброї в Ідлібі

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Опубліковано - 26.04.2017 19:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Спецслужби Франції підтвердили використання Асадом хімічної зброї в Ідлібі
Спецслужби Франції підтвердили використання Асадом хімічної зброї в Ідлібі
Спецслужби Франції прийшли до висновку, що сили, лояльні до президента Сирії Башара Асада, провели 4 квітня атаку з використанням нервово-паралітичного газу зарину на півночі Сирії, а наказ завдати удару видав сам Асад або його найближче оточення.

Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, в документі на шести сторінках французькі військові та іноземні спецслужби виклали свої висновки, зроблені на основі аналізу зразків ґрунту, взятих на місці удару, а також зразків крові однієї з жертв атаки.

У документі також наголошується, що джихадистське угруповання, що діє в цьому регіоні, не має можливостей для підготовки і здійснення такої атаки, бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" там теж немає.

Таким чином, наголошується в доповіді, заяви Асада про те, що атака була сфабрикована, "не заслуговують на довіру".

Нагадаємо, 4 квітня в сирійській провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія провела атаки за допомогою газу. Близько 400 людей отримали поранення, зокрема, хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Кількість загиблих склала 72 особи, серед жертв трагедії в місті Хан-Шейхун - 20 дітей і 17 жінок. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якої раніше публічно відмовилася.

Уряд президента Сирії Башара Асада заперечує використання хімічної зброї і звинувачує повстанців у застосуванні забороненого озброєння. Водночас розслідування, проведене під керівництвом ООН, засвідчило, що сирійські урядові сили використовували хлор як зброю щонайменше тричі між 2014 і 2015 роками.

Представник Великої Британії при ООН Метью Райкрофт заявив, що британські експерти виявили зарин, або речовину, схожу на зарин, в зразках, взятих з місця смертельної атаки в Сирії. Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що під час хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб використовувалася отруйна речовина зарин.

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