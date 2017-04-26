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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Посли ЄС затвердили безвіз України

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Опубліковано - 26.04.2017 20:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Посли ЄС затвердили безвіз України
Посли ЄС затвердили безвіз України
Комітет постійних представників ЄС (COREPER) схвалив рішення про надання Україні безвізового режиму.

Цю інформацію під час виступу біля ЧАЕС на річницю Чорнобильської катастрофи оголосив президент України Петро Порошенко.

Також про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Це рішення відкриває шлях до останнього етапу схвалення безвізового режиму для України - остаточного затвердження законодавчої ініціативи Радою ЄС, яке заплановане на 11 травня.

6 квітня законодавчу ініціативу щодо безвізового режиму для України затвердив Європарламент.

Що це значить?

Комітет постійних представників складається з голів (послів) або заступників керівників постійних представництв країн ЄС у союзі.

Саме цей комітет готує засідання Ради ЄС та попередньо розглядає проекти рішень. Часто саме там відбувається узгодження позицій країн перед засіданням Ради ЄС.

Українське питання COREPER схвалив на рівні голів постійних представництв, що може додатково свідчити про політичну волю Ради ЄС затвердити це рішення.

Після схвалення Радою ЄС для початку дії безвізу залишаться дві формальності.

Спочатку законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник ‎Мальти, яка зараз головує у ЄС, а потім його опублікують в офіційному журналі ЄС.‎

Рішення набуде чинності й безвізовий режим запрацює на 21 день після публікації.

Коли запрацює безвіз?‎

Раніше міністерство закордонних справ України висловило сподівання, що ‎Рада ЄС ухвалить рішення 11 травня, а підпишуть його - до 18 травня.‎

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який кілька років висвітлює безвізовий процес України у Брюсселі, оприлюднив інформацію, що Рада ЄС затвердить український безвіз 11 травня, опублікують його 22 травня, а запрацює він вже 11 червня.

Для безвізових подорожей до країн ЄС потрібно мати біометричний закордонний паспорт.

Старі (небіометричні) закордонні паспорти з чинними шенгенськими візами продовжуватимуть діяти.

Їздити можна буде на 90 днів протягом кожних півроку у бізнесових, туристичних, сімейних та навчальних цілях, а також участі у виставках і конференціях.

Водночас, наприклад, для тривалого навчання у країнах ЄС треба буде отримувати довгострокову візу.

Також безвізовий режим не надаватиме українцям права працювати в ЄС.

Куди і з чим їхати

Безвізовий режим для українців поширюватиметься на всі країни ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії.

Також можна буде їздити до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які належать до шенгенської зони, але не є членами ЄС.

При в’їзді до шенгенської зони прикордонники можуть попросити надати підтвердження наявності коштів - зазвичай це доводять випискою з банківського рахунку чи пред’явленням готівки у розрахунку 50 доларів на добу перебування.

Також можуть поцікавитись документами про мету поїздки (запрошення від родичів, знайомих або, наприклад, на конференцію) чи про місце проживання (бронювання готелю).

Також потрібно мати страховий поліс і бути у змозі підтвердити плани повернутися в Україну (зворотний квиток).

Усі ці документи прикордонники країн ЄС іноді просять показати і зараз, за наявності шенгенської візи.

28 березня безвізовий режим запрацював для громадян Грузії. За перші 11 днів функціонування тільки трьох грузинів з семи тисяч охочих не пустили до шенгенської зони.

Один із них забув біометричний паспорт, другий не надав прикордонникам підтвердження місця проживання під час візиту, а третій - не мав документів на підтвердження мети візиту.

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