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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Підрив авто ОБСЄ не був нещасним випадком

Війна з Росією (АТО) 54 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.04.2017 16:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Підрив авто ОБСЄ не був нещасним випадком
Підрив авто ОБСЄ не був нещасним випадком
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що підрив автомобіля ОБСЄ на Луганщині не був нещасним випадком, міну заклали навмисно.

Пан Хуг зазначив, що вранці 23 квітня одна команд ОБСЄ поверталася з патрулювання тією ж дорогою, якою проїхав дві години перед тим.

"Автомобіль, в якому перебував Джозеф і ще двоє наших колег, наїхав на потужний вибуховий пристрій", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ на брифінгу і додав: "Ймовірно, це була міна".

Александр Хуг переконаний, що "те, що трапилося в неділю, не було нещасним випадком".

"Це було наслідком застосування зброї невибіркової дії. Це саме та зброя, якої там взагалі ніколи не повинно було бути. Зброя, яку навмисно заклали туди, щоб поранити, скалічити або кого-небудь вбити", - сказав він.

23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області, на території, підконтрольній "ЛНР". Загинув один спостерігач, ще двоє поранені.

Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

США закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.

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