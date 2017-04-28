Підрив авто ОБСЄ не був нещасним випадком

Пан Хуг зазначив, що вранці 23 квітня одна команд ОБСЄ поверталася з патрулювання тією ж дорогою, якою проїхав дві години перед тим."Автомобіль, в якому перебував Джозеф і ще двоє наших колег, наїхав на потужний вибуховий пристрій", - сказав перший заступник голови СММ ОБСЄ на брифінгу і додав: "Ймовірно, це була міна".Александр Хуг переконаний, що "те, що трапилося в неділю, не було нещасним випадком"."Це було наслідком застосування зброї невибіркової дії. Це саме та зброя, якої там взагалі ніколи не повинно було бути. Зброя, яку навмисно заклали туди, щоб поранити, скалічити або кого-небудь вбити", - сказав він.23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області, на території, підконтрольній "ЛНР". Загинув один спостерігач, ще двоє поранені.Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.США закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.