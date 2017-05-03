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Путін і Ердоган домовились про зняття санкцій

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Опубліковано - 3.05.2017 20:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Путін і Ердоган домовились про зняття санкцій
Путін і Ердоган домовились про зняття санкцій
Президент Росії Владімір Путін за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що сторони домовилися про скасування практично всіх економічних санкцій, запроваджених Росією щодо Туреччини.

За його словами, "можна говорити, що [ці обмеження вже] зняті".

Втім, поки що діятимуть обмеження на постачання до Росії турецьких томатів, а також введений Росією візовий режим для громадян Туреччини.

За словами пана Путіна, Росія зацікавлена ​​в тому, щоб на полицях магазинів з’являлися дешеві і якісні продукти:
"Але [в той же час] ми зацікавлені в тому, щоб наш сільгоспсектор розвивався, а ті, хто взяв кредити, не опинилися біля розбитого корита", - сказав він.

Рішення щодо віз він пояснив необхідністю поліпшити взаємодію спецслужб у зв’язку з терористичною загрозою.

Пан Ердоган на спільній з Путіним прес-конференції підтвердив прогрес на шляху до повного скасування будь-яких обмежень.

"Крім помідорів ми дійшли згоди з усіх питань. Ми хочемо, щоб турецькі помідори опинилися на російському ринку. Вони смачні і дешеві. І ці обмеження тимчасові", - сказав він.

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