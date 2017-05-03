Путін і Ердоган домовились про зняття санкцій

За його словами, "можна говорити, що [ці обмеження вже] зняті".Втім, поки що діятимуть обмеження на постачання до Росії турецьких томатів, а також введений Росією візовий режим для громадян Туреччини.За словами пана Путіна, Росія зацікавлена ​​в тому, щоб на полицях магазинів з’являлися дешеві і якісні продукти:"Але [в той же час] ми зацікавлені в тому, щоб наш сільгоспсектор розвивався, а ті, хто взяв кредити, не опинилися біля розбитого корита", - сказав він.Рішення щодо віз він пояснив необхідністю поліпшити взаємодію спецслужб у зв’язку з терористичною загрозою.Пан Ердоган на спільній з Путіним прес-конференції підтвердив прогрес на шляху до повного скасування будь-яких обмежень."Крім помідорів ми дійшли згоди з усіх питань. Ми хочемо, щоб турецькі помідори опинилися на російському ринку. Вони смачні і дешеві. І ці обмеження тимчасові", - сказав він.