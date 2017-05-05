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Ситуация на фронті: знову працювали гаубиці...

Війна з Росією (АТО) 40 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 5.05.2017 13:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: знову працювали гаубиці...
Ситуация на фронті: знову працювали гаубиці...
Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ворог 58 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Луганському напрямку, з артилерії калібру 152-мм, 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по позиціях поблизу Кримського. Артилерійські системи калібру 122-мм та міномети калібру 120-мм ворог застосовував по захисниках Попасної, а 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів – по оборонцях Новозванівки. З гранатометів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції неподалік Лобачевого та Валуйського.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру противник накривав позиції поблизу Луганського. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого та Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по позиціях поруч Авдіївки та шахти «Бутівка». Озброєння БМП та стрілецьку зброю противник застосовував по оборонцях Майорська, а гранатомети різних систем – по захисниках Новгородського. З гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях неподалік Кам’янки.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по позиціях під Павлополем. 82-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях неподалік Гнутового та Красногорівки. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої, Богданівки та Широкиного.

Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Лобачевого, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу десять військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

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