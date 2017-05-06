Росія відмовляється виконувати рішення Ради Європи щодо Криму

Відповідний коментар МЗС Росії опубліковано 5 травня прес-службою відомства.«Росія ніяк не вважає себе зв’язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів і не вважає правомірним його використання українською стороною в її подальших пропагандистських конструкціях. Для нас вони в силу свого неконсенсусного характеру – політично і юридично нікчемні», – йдеться в заяві російського МЗС.У прес-службі дипломатичного відомства також заявили, що Росія ініціює винесення на розгляд комітету двох рішень, спрямованих проти України.«Зі свого боку, внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їх предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету», – зазначили в МЗС Росії.Керівний орган Ради Європи – Комітет міністрів – 3 травня в Страсбурзірішення щодо ситуації в Криму. До Росії висунули кілька вимог. Зокрема, скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, дозволити його лідерам в’їзд в анексований Крим, припинити порушення прав людини та утиски національних меншин і забезпечити допуск правозахисних механізмів Ради Європи на півострів.