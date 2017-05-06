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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Росія відмовляється виконувати рішення Ради Європи щодо Криму

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Опубліковано - 6.05.2017 13:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія відмовляється виконувати рішення Ради Європи щодо Криму
Росія відмовляється виконувати рішення Ради Європи щодо Криму
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо анексованого Криму і Севастополя, відмовившись виконувати це рішення.

Відповідний коментар МЗС Росії опубліковано 5 травня прес-службою відомства.

«Росія ніяк не вважає себе зв’язаною зазначеним рішенням Комітету міністрів і не вважає правомірним його використання українською стороною в її подальших пропагандистських конструкціях. Для нас вони в силу свого неконсенсусного характеру – політично і юридично нікчемні», – йдеться в заяві російського МЗС.

У прес-службі дипломатичного відомства також заявили, що Росія ініціює винесення на розгляд комітету двох рішень, спрямованих проти України.

«Зі свого боку, внесли на обговорення проекти рішень КМРЄ про підтримку Мінського процесу та про порушення прав людини в Україні. Розраховуємо на їх предметне обговорення на найближчому засіданні Комітету», – зазначили в МЗС Росії.

Керівний орган Ради Європи – Комітет міністрів – 3 травня в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації в Криму. До Росії висунули кілька вимог. Зокрема, скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, дозволити його лідерам в’їзд в анексований Крим, припинити порушення прав людини та утиски національних меншин і забезпечити допуск правозахисних механізмів Ради Європи на півострів.

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