Ситуація на фронті: напруга зростає

Про це повідомляє прес-центр АТО.На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. По захисниках Троїцького та Новгородського гатив з мінометів 82 мм калібру, а гранатомети різних систем застосовував в районі Кам’янки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого. Оборонців Миронівського та Луганського обстрілював з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів ворог накривав вогнем морських піхотинців поблизу Павлополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного гатив з озброєння танку, мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм обстрілював оборонців Лебединського та Новотроїцького, а по захисниках Мар`їнки бив з 82 мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосовував під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети - поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї обстріляв опорні пункти наших військ поруч Гранітного та Богданівки. В районі Павлополя активізувались ворожі снайпери.На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки. 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети різних систем застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського. Оборонців Новоолександрівки обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а по захисниках Новозванівки били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів противник відкривав вогонь у бік наших позицій поруч Валуйського, а зі стрілецької зброї поруч Станиці Луганської.В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.З минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє українських захисників отримали поранення.