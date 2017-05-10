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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Ситуація на фронті: напруга зростає

Війна з Росією (АТО) 67 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 10.05.2017 14:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: напруга зростає
Ситуація на фронті: напруга зростає
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України. За минулу добу ворог 70 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. По захисниках Троїцького та Новгородського гатив з мінометів 82 мм калібру, а гранатомети різних систем застосовував в районі Кам’янки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Зайцевого. Оборонців Миронівського та Луганського обстрілював з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Приморському напрямку зі 120-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів ворог накривав вогнем морських піхотинців поблизу Павлополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного гатив з озброєння танку, мінометів 82 мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 120-мм обстрілював оборонців Лебединського та Новотроїцького, а по захисниках Мар`їнки бив з 82 мм мінометів, озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосовував під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети - поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї обстріляв опорні пункти наших військ поруч Гранітного та Богданівки. В районі Павлополя активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки. 82 мм міномети, протитанкові ракетні комплекси та гранатомети різних систем застосовували по опорних пунктах неподалік Кримського. Оборонців Новоолександрівки обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а по захисниках Новозванівки били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів противник відкривав вогонь у бік наших позицій поруч Валуйського, а зі стрілецької зброї поруч Станиці Луганської.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

З минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє українських захисників отримали поранення.


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