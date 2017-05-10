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Путін обмежив вуличні акції через футбол

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Опубліковано - 10.05.2017 17:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Путін обмежив вуличні акції через футбол
Путін обмежив вуличні акції через футбол
Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким обмежує проведення вуличних акцій у країні на шість тижнів, починаючи з 1 червня, що може вплинути на плани лідера опозиції Алєксєя Навального провести масові протести 12 червня.

В указі, оприлюдненому 10 травня, Путін запровадив особливі заходи безпеки на час проведення Кубка конфедерацій з футболу в 2017 році і чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

Особливі правила будуть діяти з 1 червня по 12 липня 2017 року і з 25 травня по 25 липня 2018 року. У ці періоди всі мітинги, походи, демонстрації й інші публічні акції, не пов’язані зі спортивними подіями, повинні будуть проводитися тільки з дозволу місцевої влади за погодженням з Федеральною службою безпеки і Міністерства внутрішніх справ Росії.

Раніше російський опозиціонер Алєксєй Навальний закликав своїх прихильників по всій країні провести антикорупційні акції 12 червня – в День Росії. Про подання заявки на проведення акції політик поки що не повідомляв.

Посилені заходи безпеки також стосуються особливостей реєстрації росіян, роботи транспорту і небезпечних виробництв, продажу алкогольної продукції.

Кубок конфедерацій пройде з 17 червня по 2 липня в чотирьох російських містах: у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані і Сочі. Чемпіонат світу з футболу пройде в 11 російських містах з 14 червня по 15 липня 2018 року.

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