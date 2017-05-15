Прогнозована реакція: Путіну не сподобалося Євробачення у Києві

Він назвав правильним рішення організаторів російської участі в конкурсі відмовитися від цієї участі і від телевізійної трансляції конкурсу.«Те, що наші структури, залучені до процесу, відмовилися брати участь, – думаю, вчинили правильно, бо, на мій погляд, сьогоднішня київська влада (так у Кремлі називають владу України, уникаючи згадувати назву держави – ред.) не здатна проводити заходи на кшталт цього», – сказав Путін на прес-конференції.Крім того, додав він, ті, хто, попри відмову Росії від телетрансляції, хотіли подивитися конкурс, «могли зробити це в інтернеті».Раніше в понеділок керівник конкурсів «Євробачення» Йон Ула Санн заявив, що цьогорічний конкурс був проведений у Києві бездоганно, хоча раніше щоразу в керівництва конкурсів були якісь застереження чи скарги на рівень організації. «Ми не мали ніяких проблем, із українського боку все було організовано на найвищому рівні», – сказав він на зустрічі організаторів конкурсу з президентом України Петром Порошенком.Росія без конкурсу призначила своїм учасником на «Євробачення» в Києві виконавицю Юлію Самойлову, що незаконно відвідувала окупований Крим і відтак отримала заборону на в’їзд до України. Росія відмовилася пристати на компромісні пропозиції – замінити учасника чи транслювати виступ виконавиці з території Росії – і не взяла участі в конкурсі, а також відмовилася транслювати його на своєму телебаченні. При цьому російські засоби інформації, навіть найбільш прокремлівські, в інтернеті все-таки влаштовували трансляції конкурсу.«Євробачення-2017» відбулося у столиці України 9–13 травня.