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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Прогнозована реакція: Путіну не сподобалося Євробачення у Києві

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Опубліковано - 15.05.2017 19:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Прогнозована реакція: Путіну не сподобалося Євробачення у Києві
Прогнозована реакція: Путіну не сподобалося Євробачення у Києві
Президент Росії Владімір Путін після успішного проведення в Києві міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» назвав Україну нездатною провести захід такого масштабу.

Він назвав правильним рішення організаторів російської участі в конкурсі відмовитися від цієї участі і від телевізійної трансляції конкурсу.

«Те, що наші структури, залучені до процесу, відмовилися брати участь, – думаю, вчинили правильно, бо, на мій погляд, сьогоднішня київська влада (так у Кремлі називають владу України, уникаючи згадувати назву держави – ред.) не здатна проводити заходи на кшталт цього», – сказав Путін на прес-конференції.

Крім того, додав він, ті, хто, попри відмову Росії від телетрансляції, хотіли подивитися конкурс, «могли зробити це в інтернеті».

Раніше в понеділок керівник конкурсів «Євробачення» Йон Ула Санн заявив, що цьогорічний конкурс був проведений у Києві бездоганно, хоча раніше щоразу в керівництва конкурсів були якісь застереження чи скарги на рівень організації. «Ми не мали ніяких проблем, із українського боку все було організовано на найвищому рівні», – сказав він на зустрічі організаторів конкурсу з президентом України Петром Порошенком.

Росія без конкурсу призначила своїм учасником на «Євробачення» в Києві виконавицю Юлію Самойлову, що незаконно відвідувала окупований Крим і відтак отримала заборону на в’їзд до України. Росія відмовилася пристати на компромісні пропозиції – замінити учасника чи транслювати виступ виконавиці з території Росії – і не взяла участі в конкурсі, а також відмовилася транслювати його на своєму телебаченні. При цьому російські засоби інформації, навіть найбільш прокремлівські, в інтернеті все-таки влаштовували трансляції конкурсу.

«Євробачення-2017» відбулося у столиці України 9–13 травня.

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