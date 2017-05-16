Парламент запровадив адміністративну відповідальність за “колорадську” стрічку

Відповідне рішення підтримали 238 депутатів.Зокрема, статтю 173 Кодексу пропонується доповнити п. 3 "Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки". Згідно з запропонованими змінами, публічне використання, демонстрація або носіння георгіївської (гвардійської) стрічки чи її зображення тягне за собою штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення. Якщо порушення вчинене повторно протягом року, то штраф становитиме від 150 до 300 мінімумів або адмінарешт на строк до 15 діб.Положення цієї статті не застосовуються у випадках, передбачених частиною третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".Як ідеться в пояснювальній записці, георгіївська стрічка стала в Україні символом російської окупації та агресії. Вона має вигляд смужки з трьома чорними і двома жовтими (або помаранчевими) смугами."Прийняття проекту Закону України сприятиме посиленню охорони громадського порядку, уникнення провокацій з використанням георгіївської (гвардійської) стрічки. При цьому будуть забезпечені права осіб, які мають законне право на використання гвардійської стрічки та її зображення (наприклад, ветерани, нагороджені Орденом Слави)", - вказують автори.Ініціатором законопроекту виступив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко, який ще в 2015 році виступав за заборону георгіївських стрічок на законодавчому рівні.Нагадаємо, у 2015 році георгіївську стрічку негласно оголосили поза законом у Білорусі. Влада країни в "добровільно-примусовому" порядку рекомендувала використовувати червоно-зелену стрічку кольорів прапора Білорусі, прикрашену цвітом яблуні.