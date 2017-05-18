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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Українці масово отримують закордонні паспорти

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Опубліковано - 18.05.2017 18:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Українці масово отримують закордонні паспорти
Українці масово отримують закордонні паспорти
Державна міграційна служба України запевняє, що ситуація з видачею біометричних паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольована.

Про це повідомив глава Державної Міграційної служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві.

"Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольована", - сказав Соколюк.

За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричних паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.

Соколюк спрогнозував, що ажіотаж на біометричні паспорти спаде через кілька тижнів.

Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку.

"Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.

Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.

Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

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