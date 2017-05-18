Українці масово отримують закордонні паспорти

Про це повідомив глава Державної Міграційної служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві."Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольована", - сказав Соколюк.За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричних паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.Соколюк спрогнозував, що ажіотаж на біометричні паспорти спаде через кілька тижнів.Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку."Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.Як відомо, українці з 11 червня 2017 року зможуть їздити в країни Євросоюзу без віз. Для цього потрібно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон.