У Криму в День пам’яті жертв депортації затримали кількох людей, зокрема неповнолітніх

Зокрема, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у Бахчисараї склали протоколи про адміністративне правопорушення на п’ятьох водіїв за проїзд із кримськотатарським прапором. Пасажирів допитали як свідків. Суд у цій справі відбудеться 19 травня.У Феодосії затримали і відпустили активіста Сулеймана Кадирова, який перебуває під слідством за статтею про сепаратизм за перепост у соцмережах. Кадиров намагався покласти квіти.У Сімферополі затримали Сервера Караметова, 76-річного активіста національного руху, за пікет із прапором і портретами депортованих рідних на площі Леніна. Разом із ним затримали ще чотирьох кримських татар. Всіх їх відпустили після надання пояснень.Після цього затримали десятьох молодих людей, які йшли з кримськотатарським прапором після участі в покладанні квітів і молитви (дуа). Серед них було двоє неповнолітніх, щонайменше в одного взяли відбитки пальців.Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, дев’ятьох затриманих відпустили, одного неповнолітнього досі утримують в у відділенні підконтрольної Кремлю поліції. Його батьки живуть за 120 кілометрів від міста і без їхньої участі дитину відпускати відмовляються.Невдовзі до цього ж управління поліції в Сімферополі доправили ще трьох молодих людей, які йшли по вулиці з кримськотатарським прапором.В анексованому Криму заходи, присвячені річниці депортації кримських татар, проходять за посилених заходів безпеки.18 травня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали до Центральної Азії. Всього було депортовано понад 200 тисяч людей, десятки тисяч загинули в дорозі або по прибуттю через брак ресурсів.