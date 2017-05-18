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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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У Криму в День пам’яті жертв депортації затримали кількох людей, зокрема неповнолітніх

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 57 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 18.05.2017 22:06 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Криму в День пам’яті жертв депортації затримали кількох людей, зокрема неповнолітніх
У Криму в День пам’яті жертв депортації затримали кількох людей, зокрема неповнолітніх
В анексованому Росією Криму 18 травня у День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу затримували і складали протоколи на людей, які намагалися вшанувати пам’ять жертв депортації.

Зокрема, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у Бахчисараї склали протоколи про адміністративне правопорушення на п’ятьох водіїв за проїзд із кримськотатарським прапором. Пасажирів допитали як свідків. Суд у цій справі відбудеться 19 травня.

У Феодосії затримали і відпустили активіста Сулеймана Кадирова, який перебуває під слідством за статтею про сепаратизм за перепост у соцмережах. Кадиров намагався покласти квіти.

У Сімферополі затримали Сервера Караметова, 76-річного активіста національного руху, за пікет із прапором і портретами депортованих рідних на площі Леніна. Разом із ним затримали ще чотирьох кримських татар. Всіх їх відпустили після надання пояснень.

Після цього затримали десятьох молодих людей, які йшли з кримськотатарським прапором після участі в покладанні квітів і молитви (дуа). Серед них було двоє неповнолітніх, щонайменше в одного взяли відбитки пальців.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, дев’ятьох затриманих відпустили, одного неповнолітнього досі утримують в у відділенні підконтрольної Кремлю поліції. Його батьки живуть за 120 кілометрів від міста і без їхньої участі дитину відпускати відмовляються.

Невдовзі до цього ж управління поліції в Сімферополі доправили ще трьох молодих людей, які йшли по вулиці з кримськотатарським прапором.

В анексованому Криму заходи, присвячені річниці депортації кримських татар, проходять за посилених заходів безпеки.

18 травня згадують трагічні події 1944 року, коли корінний народ Криму вислали до Центральної Азії. Всього було депортовано понад 200 тисяч людей, десятки тисяч загинули в дорозі або по прибуттю через брак ресурсів.

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