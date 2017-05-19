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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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В уряді ФРН не бачать наміру США долучатися до “нормандського формату”

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Опубліковано - 19.05.2017 19:04 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер
Уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер
Адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавлена в зміні “нормандського формату”.

Про це в інтерв’ю DW розповів уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер.

"Американська сторона не зацікавлена в зміні формату. Це те враження, яке в нас склалося. Я думаю, що це також зрозуміли і в Києві", - зауважив він.

"У мене склалося враження, що адміністрація Дональда Трампа не має інтересу перебирати на себе додаткові завдання в Європі. А радше, продовжуючи курс адміністрації Барака Обами, вона вважає це європейською проблемою, яку мають розв’язувати європейці. Хоча, звісно, ми, зі свого боку, завжди дуже детально інформуємо американську сторону", - розповів Ґернот Ерлер.

Він також додав, що стосовно роботи "нормандського формату" постійно були консультації з Вашингтоном. "Завжди проводилися консультації та погодження з Америкою. Проте - жодної прямої участі. Схоже, що це продовжуватиметься", - переконаний уповноважений німецького уряду.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак в інтерв’ю DW так прокоментував ідею залучення США до "нормандського формату": "Ми готові до співпраці з будь-якою країною світу, яка допоможе нам вирішити проблему агресії Російської Федерації проти України. У тому числі, якщо до цього процесу будуть залучені Сполучені Штати, я думаю, що це би було дуже добре".

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