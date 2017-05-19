В уряді ФРН не бачать наміру США долучатися до “нормандського формату”

Уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер

Про це врозповів уповноважений уряду ФРН зі співробітництва з Росією Ґернот Ерлер."Американська сторона не зацікавлена в зміні формату. Це те враження, яке в нас склалося. Я думаю, що це також зрозуміли і в Києві", - зауважив він."У мене склалося враження, що адміністрація Дональда Трампа не має інтересу перебирати на себе додаткові завдання в Європі. А радше, продовжуючи курс адміністрації Барака Обами, вона вважає це європейською проблемою, яку мають розв’язувати європейці. Хоча, звісно, ми, зі свого боку, завжди дуже детально інформуємо американську сторону", - розповів Ґернот Ерлер.Він також додав, що стосовно роботи "нормандського формату" постійно були консультації з Вашингтоном. "Завжди проводилися консультації та погодження з Америкою. Проте - жодної прямої участі. Схоже, що це продовжуватиметься", - переконаний уповноважений німецького уряду.Раніше міністр оборони України Степан Полторак в інтерв’ю DW так прокоментував ідею залучення США до "нормандського формату": "Ми готові до співпраці з будь-якою країною світу, яка допоможе нам вирішити проблему агресії Російської Федерації проти України. У тому числі, якщо до цього процесу будуть залучені Сполучені Штати, я думаю, що це би було дуже добре".