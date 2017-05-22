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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Кібервійна. Україну атакує новий вірус

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Опубліковано - 22.05.2017 16:10 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Україну атакує новий вірус
Кібервійна. Україну атакує новий вірус
Швидкість поширення нового віруса-здирника, що атакує українців, в чотири рази вища, ніж у WannaCry.

Про це повідомляє Ain.ua.

Як зазначається, станом на п’ятницю, 19 травня, було підтверджено 135 унікальних випадків інфікування, 95% з них припало на українських користувачів.

Для порівняння, в MalwareHunter стверджують, що в Україні вони зафіксували всього 30 постраждалих від атак вірусу WannaCry, серед більше 200 тисяч випадків.

XData шифрує всі файли за допомогою алгоритму AES.

Способів розшифровки без оплати викупу поки не знайдено. Зловмисники вимагають від 0,1 до 1 біткоіни (від 5 800 до 58 000 гривен) в залежності від обсягу зашифрованих даних і того, постраждав окремий комп’ютер або мережа компанії.

Як XData поширюється і заражає комп’ютери поки не відомо. Серед українських постраждалих в основному комп’ютерні мережі компаній.

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