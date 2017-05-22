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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Україна протестує проти президентства РФ в Асамблеї ВООЗ

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Опубліковано - 22.05.2017 17:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
Делегація України виступила проти того, щоб представницю Росії, міністра Вероніку Скворцову обрали президентом 70-ї Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

"Представник Російської Федерації, чия країна веде війну проти України, не має ніякого морального права очолювати Асамблею організації, яка спрямована на збереження життя і втілення стандартів, викарбуваних присягою Гіппократа", - йдеться у заяві.

Делегація України попросила, щоб позицію зафіксували в протоколі Асамблеї.

Кандидатура від Росії на пост президента WHA70 є "найостаннішим залпом злагодженого нападу супроти західних інституцій", заявила пані Супрун.

"Російська Федерація веде неоголошену війну проти України, яка призвела до загибелі 10 000 осіб, поранень понад 23 000 осіб та вимушеного переміщення мільйонів осіб", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.

Росія заперечує присутність своїх регулярних військ на сході України.

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