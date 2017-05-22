Україна протестує проти президентства РФ в Асамблеї ВООЗ

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
"Представник Російської Федерації, чия країна веде війну проти України, не має ніякого морального права очолювати Асамблею організації, яка спрямована на збереження життя і втілення стандартів, викарбуваних присягою Гіппократа", - йдеться у заяві.
Делегація України попросила, щоб позицію зафіксували в протоколі Асамблеї.
Кандидатура від Росії на пост президента WHA70 є "найостаннішим залпом злагодженого нападу супроти західних інституцій", заявила пані Супрун.
"Російська Федерація веде неоголошену війну проти України, яка призвела до загибелі 10 000 осіб, поранень понад 23 000 осіб та вимушеного переміщення мільйонів осіб", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я.
Росія заперечує присутність своїх регулярних військ на сході України.